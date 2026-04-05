В Киеве нарушена целостность тоннеля метро на ветке "Демеевской"

В Киеве была нарушена целостность тоннеля метрополитена на ветке "Демеевской". Виновным в этом является застройщик, и сейчас совершения в столице ошибок становится все больше.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба.

Кто виноват в повреждении тоннеля метро в Киеве

Виктор Глеба рассказал, что по выводам специальной комиссии, повреждения конструкций метрополитена обнаружили из-за того, что застройщик пробил водоносный горизонт подземной реки Совка. Это привело к пуску воды в транспортную артерию.

"И почему все говорят, что это не связанные факторы? Я с этим совершенно не согласен", — сказал эксперт.

По его словам, самая большая угроза заключается в том, что ошибка "Демеевской" прямо сейчас масштабируется на других участках. В частности, в районе улицы Электриков, вблизи станций "Тараса Шевченко" и "Почайна" - происходит аналогичное вмешательство в почву.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко утвердил Программу технического развития киевского метрополитена на 2026 год. Основной акцент будет на ремонтные и техническом переоснащении путей, тоннелей, эскалаторов, энергосистем и не только.

Также мы писали, что в планах этой программы есть строительство ветки метро в направлении Троещины и достройка некоторых станций. Однако средств пока мало от необходимой суммы.