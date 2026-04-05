Головна Київ У Києві порушено цілісність тунелю метро на гілці "Деміївської"

У Києві порушено цілісність тунелю метро на гілці "Деміївської"

Дата публікації: 5 квітня 2026 01:25
У Києві порушено цілісність тунелю метро на гілці "Деміївської"
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві було порушено цілісність тунелю метрополітену на гілці "Деміївської". Винним у цьому є забудовник, і наразі скоєння в столиці помилок стає все більше.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба.

Хто винен у пошкоджені тунелю метро в Києві

Віктор Глеба розповів, що за висновками спеціальної комісії, пошкодження конструкцій метрополітену виявили через те, що забудовник пробив водоносний горизонт підземної річки Совка. Це призвело до пуску води в транспортну артерію.

"І чому усі кажуть, що це не пов'язані фактори? Я з цим абсолютно не згоден", — сказав експерт.

За його словами, найбільша загроза полягає в тому, що помилка "Деміївської" прямо зараз масштабується на інших ділянках. Зокрема, в районі вулиці Електриків, поблизу станцій "Тараса Шевченка" та "Почайна" — відбувається аналогічне втручання в ґрунт.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що мер Києва Віталій Кличко затвердив Програму технічного розвитку київського метрополітену на 2026 рік. Основний акцент буде на ремонтні і технічному переоснащенні колій, тунелів, ескалаторів, енергосистем і не тільки.

Також ми писали, що в планах цієї програми є будівництво гілки метро у напрямку Троєщини та добудова деяких станцій. Однак коштів наразі замало від необхідної суми.

Київ метро метрополітен
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
