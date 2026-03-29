Строительство метро на Троещину может увеличить цену на проезд

Строительство метро на Троещину может увеличить цену на проезд

Дата публикации 29 марта 2026 14:28
Строительство метро на Троещину может увеличить цену на проезд
Строительство метро на Троещину. Фото: КГГА

Привлечение кредита на строительство метро на Троещину в Киеве может иметь финансовые последствия. Часть расходов в будущем могут переложить на тариф проезда.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу".

В Киеве могут повысить стоимость проезда

По словам депутата, возврат кредита станет дополнительной нагрузкой на городской бюджет, что потенциально может повлиять на стоимость услуг.

"Нам скажут: смотрите, мы же взяли кредит, а теперь необходимо за него платить, а средств нет. Они передадут все это на стоимость основных фондов метрополитена или на стоимость основных фондов других организаций, какого-то департамента", — пояснил он.

В то же время депутат подчеркнул, что сейчас вопрос повышения тарифов не является актуальным. По его словам, Киев ежегодно тратит около 11-12 млрд грн на содержание метро, которое остается убыточным.

Отдельно Витренко обратил внимание на потери потенциальных доходов города. В частности, речь идет о рекламных поступлениях в метро, которые, по его словам, не попадают в бюджет из-за перепродажи посредниками.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Андрей Витренко заявил о непрозрачном распределении помощи военным в Киеве. По его словам, до сих пор не известны четкие критерии, по которым определяется приоритетность заявок.

Кроме того, депутат отметил, что власти столицы выделяют критически малые суммы на дроны-перехватчики. Витренко отметил, что в Киеве нет экономических стимулов для оборонных предприятий.

Киев метро Андрей Витренко
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
