Україна
Главная Киев Приказ Кличко об уборке льда не работает — в Киеве критическая ситуация

Приказ Кличко об уборке льда не работает — в Киеве критическая ситуация

Дата публикации 5 февраля 2026 09:48
Погода в Киеве — в столице много травмированных из-за льда
Уборка снега и льда в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве ситуация остается критической из-за неубранного льда на обочинах и тротуарах. Многие люди травмируются и травмпункты переполнены.

Об этом сообщает корреспондент Дмитрий Шеремет в эфире "Київського часу".

В Киеве люди травмируются из-за погодных условий

Ранее мэр столицы Виталий Кличко поручил главам РГА срочно очистить остановки, тротуары и дороги ото льда, однако в районах столицы ситуация остается критической.

Так, в Голосеевском районе 73-летняя киевлянка получила тяжелые травмы, просто идя за хлебом. По ее словам, коммунальщиков на месте не было, а добраться до травмпункта физически невозможно из-за гололеда.

В Деснянском и Днепровском районах люди вынуждены ходить по проезжей части, потому что на тротуарах образовался сплошной каток. В то же время местные рассказывают о переполненных травмпунктах. По их словам, там невозможно сделать рентген из-за отсутствия генераторов.

Однако худшая ситуация — на остановках общественного транспорта. Для людей с инвалидностью нечищеный лед стал непреодолимым препятствием.

Киевляне оценивают работу коммунальных служб в среднем на 5 из 10 и отмечают: чем дальше от центра города, тем хуже состояние дорог и тротуаров.

Напомним, ранее жители Берестейского проспекта рассказали, как живут в критических условиях. Они уже более двух недель находятся без тепла и с затопленным укрытием.

Кроме того, 4 февраля россияне атаковали Киев ударными дронами. В результате вражеской атаки повреждения получили жилые дома, а на местах возникли пожары.

