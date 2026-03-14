В Киеве ночью во время тревоги прогремели взрывы
Дата публикации 14 марта 2026 03:30
Взрывы прогремели в Киеве сейчас, ночью в субботу, 14 марта. В столице продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали о скоростных целях.
Реклама
Воздушную тревогу в столице объявили в 03:07. Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что в направлении Киева есть скоростные цели в 03:09, 03:13, 03:18 и 03:21.
В 03:13 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и призвал граждан находиться в укрытиях. Тогда же начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко отметил, что враг наносит удары баллистическими ракетами.
Реклама