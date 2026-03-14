У Києві вночі під час тривоги прогриміли вибухи
Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 03:30
Термінова новина
Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі в суботу, 14 березня. У столиці триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісні цілі.
Читайте також:
Що відомо про вибухи в Києві вночі 14 березня
Повітряну тривогу у столиці оголосили о 03:07. Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що в напрямку Києва є швидкісні цілі о 03:09, 03:13, 03:18 і 03:21.
О 03:13 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО і закликав громадян перебувати в укриттях. Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що ворог завдає ударів балістичними ракетами.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
