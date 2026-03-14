У Києві вночі під час тривоги прогриміли вибухи

Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі в суботу, 14 березня. У столиці триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісні цілі.

Що відомо про вибухи в Києві вночі 14 березня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 03:07. Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що в напрямку Києва є швидкісні цілі о 03:09, 03:13, 03:18 і 03:21.

О 03:13 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО і закликав громадян перебувати в укриттях. Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що ворог завдає ударів балістичними ракетами.

