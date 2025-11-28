Воздушная тревога в Киеве и областях 28 ноября

Вражеская ракета в небе. Фото: Reuters

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей прямо сейчас, в ночь на 28 ноября. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Тревога в Киеве и областях в ночь на 28 ноября

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении КГВА в 02:21.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза баллистики с северо-восточного направления.

Обновлено в 02:43

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 02:26 карта воздушных тревог выглядела следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что утром, 27 ноября, в Киеве также объявляли тревогу. Однако тогда причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Также мы писали, что недавно в Украине подвели итоги воздушных тревог за 2025 год. Больше всего сирен звучало в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а вот по продолжительности лидирует Донецкая область.