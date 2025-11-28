Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве объявили тревогу — что произошло

В Киеве объявили тревогу — что произошло

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 02:25
Воздушная тревога в Киеве и областях 28 ноября
Вражеская ракета в небе. Фото: Reuters

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей прямо сейчас, в ночь на 28 ноября. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация. 

Реклама
Читайте также:

Тревога в Киеве и областях в ночь на 28 ноября

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении КГВА в 02:21.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза баллистики с северо-восточного направления.

Обновлено в 02:43

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 02:26 карта воздушных тревог выглядела следующим образом.

Повітряна тривога у Києві та областях 28 листопада через балістику
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что утром, 27 ноября, в Киеве также объявляли тревогу. Однако тогда причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Также мы писали, что недавно в Украине подвели итоги воздушных тревог за 2025 год. Больше всего сирен звучало в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а вот по продолжительности лидирует Донецкая область.

Киев воздушная тревога война в Украине Россия балистическая атака баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации