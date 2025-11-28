Повітряна тривога у Києві та областях 28 листопада

У Києві оголосили тривогу — що сталося
Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей прямо зараз, в ніч проти 28 листопада. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві та областях в ніч проти 28 листопада
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні КМВА о 02:21.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза балістики з північно-східного напрямку.
Оновлено о 02:43
У Києві оголосили відбій тривоги.
Де оголошували тривогу
Станом на 02:26 карта повітряних тривог мала такий вигляд.
Нагадаємо, що зранку, 27 листопада, у Києві також оголошували тривогу. Однак тоді причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.
Також ми писали, що нещодавно в Україні підбили підсумки повітряних тривог за 2025 рік. Найбільше сирен лунало у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях, а ось за тривалістю лідирує Донецька область.
