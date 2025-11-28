Повітряна тривога у Києві та областях 28 листопада

Ворожа ракета у небі. Фото: Reuters

Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей прямо зараз, в ніч проти 28 листопада. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві та областях в ніч проти 28 листопада

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні КМВА о 02:21.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза балістики з північно-східного напрямку.

Оновлено о 02:43

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголошували тривогу

Станом на 02:26 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що зранку, 27 листопада, у Києві також оголошували тривогу. Однак тоді причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Також ми писали, що нещодавно в Україні підбили підсумки повітряних тривог за 2025 рік. Найбільше сирен лунало у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях, а ось за тривалістю лідирує Донецька область.