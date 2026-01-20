Воздушная тревога в Киеве 20 января из-за дронов

В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 20 января. Причиной стала угроза применения дронов.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Тревога в Киеве в ночь на 20 января
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 01:32.
Параллельно в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что тревога связана с угрозой беспилотников.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:37 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что менее часа назад в Днепре прогремели взрывы. Их было слышно на фоне фиксации дронов в области.
Также мы писали, что в ночь на 19 января в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.
