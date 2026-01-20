Воздушная тревога в Киеве 20 января из-за дронов

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 20 января. Причиной стала угроза применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Тревога в Киеве в ночь на 20 января

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 01:32.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что тревога связана с угрозой беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:37 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что менее часа назад в Днепре прогремели взрывы. Их было слышно на фоне фиксации дронов в области.

Также мы писали, что в ночь на 19 января в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.