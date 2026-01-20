Повітряна тривога у Києві 20 січня через дрони

У Києві оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Причиною стала загроза застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві в ніч проти 20 січня
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:32.
Паралельно у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що тривога пов'язана із загрозою безпілотників.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:37 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому у Дніпрі пролунали вибухи. Їх було чути на тлі фіксації дронів в області.
Також ми писали, що в ніч проти 19 січня у Києві теж оголошували тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.
