Повітряна тривога у Києві 20 січня через дрони

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Причиною стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві в ніч проти 20 січня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:32.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що тривога пов'язана із загрозою безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:37 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що менше години тому у Дніпрі пролунали вибухи. Їх було чути на тлі фіксації дронів в області.

Також ми писали, що в ніч проти 19 січня у Києві теж оголошували тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.