Спасатель на месте российской атаки. Фото: ГСЧС

Утром в Киеве зафиксировали падение обломков в двух районах города. В результате пострадали два человека, один из них был госпитализирован.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Повреждения зафиксированы в двух районах столицы

В Подольском районе обломки упали на частный жилой дом, после чего там вспыхнул пожар.

Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

В Соломенском районе обломки обнаружили на открытой территории. Пожара там не произошло.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Пожар на месте российской атаки. Фото: ГСЧС

По информации мэра, в общей сложности в результате падения обломков пострадали два человека. Одного пострадавшего медики доставили в больницу.

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Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, повреждены два частных дома. На данный момент на местах попаданий все пожары ликвидированы.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате российской баллистической атаки на Киев 20 ноября были повреждены три моста через Днепр — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. На последнем зафиксировали повторное попадание, а движение с правого на левый берег через Подольско-Воскресенский мост временно перекрыли.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 ноября в трёх районах столицы из-за атаки РФ возникли пожары: в Оболонском районе загорелось трехэтажное здание из-за падения обломка ракеты, в Голосеевском — офисное здание на территории инфраструктурного объекта, а в Подольском — нежилая застройка. Также зафиксировали попадание на открытой территории возле одного из мостов.