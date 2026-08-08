У Києві вшанували пам’ять волонтера Олексія Юкова: фоторепортаж з Майдану Незалежності

Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

У Києві 8 серпня на Майдані Незалежності відбулося прощання з Олексієм Юковим — керівником пошукової групи "Плацдарм", який загинув 5 серпня на Донеччині. Він понад 25 років займався пошуком, ексгумацією та поверненням тіл загиблих військових і цивільних їхнім родинам.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці прощання.

У Києві вшанували пам’ять Олексія Юкова

Олексій Юков загинув у віці 40 років. За інформацією його колег та військовослужбовця Сергія Гнезділова, смертельне поранення він отримав на лінії бойового зіткнення під час ексгумації тіл загиблих українських військових у Лиманській громаді на Донеччині.

Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

На церемонію люди приходили з квітами. Багато хто тримав у руках червоні троянди, соняхи та інші квіти.

Де кияни вшанували памʼять Олексія Юкова

Люди вшановували памʼять волонтера уздовж проходу на Майдані Незалежності. У центрі меморіальної композиції були монумент Незалежності, навколо якого встановили великі металеві конструкції із силуетами загиблих українських полонених в Оленівці.

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Українці вшанували пам'ять Олексія Юкова. Фото: Новини.LIVE

Юков присвятив пошуковій діяльності понад чверть століття. Спочатку він займався пошуком та перепохованням загиблих воїнів часів Другої світової війни.

Українці вшанували пам'ять Олексія Юкова. Фото: Новини.LIVE

Після початку російської агресії проти України у 2014 році Юков разом із пошуковою групою "Плацдарм" зосередився на пошуку, ексгумації та поверненні тіл українських військових, загиблих під час війни.

Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

Його робота допомагала родинам отримати можливість попрощатися зі своїми близькими та поховати їх.

Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

Олексій Юков був засновником і керівником пошукової групи "Плацдарм". Колеги згадують його як людину, яка роками займалася надзвичайно складною роботою на місцях бойових дій, повертаючи загиблих українців їхнім родинам.

Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE писали, що вночі 8 серпня російські війська атакували Київ та Київську область. У столиці внаслідок ракетного удару загинула одна людина, ще четверо мешканців постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що на Київщині, зокрема у Броварському районі, внаслідок атаки загинули троє людей, серед них дитина 2022 року народження. Також троє людей постраждали, пошкоджені приватний будинок, господарські споруди та автомобілі, виникли пожежі.