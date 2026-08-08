Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві вшанували пам’ять волонтера Олексія Юкова: фоторепортаж з Майдану Незалежності

У Києві вшанували пам’ять волонтера Олексія Юкова: фоторепортаж з Майдану Незалежності

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 13:21
У Києві вшанували пам’ять волонтера Олексія Юкова: фоторепортаж з Майдану Незалежності
Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

У Києві 8 серпня на Майдані Незалежності відбулося прощання з Олексієм Юковим — керівником пошукової групи "Плацдарм", який загинув 5 серпня на Донеччині. Він понад 25 років займався пошуком, ексгумацією та поверненням тіл загиблих військових і цивільних їхнім родинам.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці прощання.

У Києві вшанували пам’ять Олексія Юкова

Олексій Юков загинув у віці 40 років. За інформацією його колег та військовослужбовця Сергія Гнезділова, смертельне поранення він отримав на лінії бойового зіткнення під час ексгумації тіл загиблих українських військових у Лиманській громаді на Донеччині.

- фото 1
Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

На церемонію люди приходили з квітами. Багато хто тримав у руках червоні троянди, соняхи та інші квіти.

Де кияни вшанували памʼять Олексія Юкова

Люди вшановували памʼять волонтера уздовж проходу на Майдані Незалежності. У центрі меморіальної композиції були монумент Незалежності, навколо якого встановили великі металеві конструкції із силуетами загиблих українських полонених в Оленівці.

Читайте також:
- фото 2
Українці вшанували пам'ять Олексія Юкова. Фото: Новини.LIVE

Юков присвятив пошуковій діяльності понад чверть століття. Спочатку він займався пошуком та перепохованням загиблих воїнів часів Другої світової війни.

У Києві вшанували пам’ять волонтера Олексія Юкова: фоторепортаж з Майдану Незалежності - фото 3
Українці вшанували пам'ять Олексія Юкова. Фото: Новини.LIVE

Після початку російської агресії проти України у 2014 році Юков разом із пошуковою групою "Плацдарм" зосередився на пошуку, ексгумації та поверненні тіл українських військових, загиблих під час війни.

- фото 3
Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

Його робота допомагала родинам отримати можливість попрощатися зі своїми близькими та поховати їх.

У Києві вшанували пам’ять волонтера Олексія Юкова: фоторепортаж з Майдану Незалежності - фото 5
Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

Олексій Юков був засновником і керівником пошукової групи "Плацдарм". Колеги згадують його як людину, яка роками займалася надзвичайно складною роботою на місцях бойових дій, повертаючи загиблих українців їхнім родинам.

У Києві вшанували пам’ять волонтера Олексія Юкова: фоторепортаж з Майдану Незалежності - фото 5
Прощання з Олексієм Юковим. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE писали, що вночі 8 серпня російські війська атакували Київ та Київську область. У столиці внаслідок ракетного удару загинула одна людина, ще четверо мешканців постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що на Київщині, зокрема у Броварському районі, внаслідок атаки загинули троє людей, серед них дитина 2022 року народження. Також троє людей постраждали, пошкоджені приватний будинок, господарські споруди та автомобілі, виникли пожежі.

смерть поховання фоторепортаж
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації