Разворовал деньги на ремонте укрытий — в Киеве подрядчику объявили подозрение

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве руководитель подрядной организации завладел средствами во время ремонта укрытий в общежитиях университета. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 19 января.

Хищение средств на ремонте укрытий

В прокуратуре рассказали, что в мае 2023 года университет и подрядная организация заключили два договора по текущему ремонту укрытий в общежитиях. В то же время руководитель подрядной организации, зная, что объем и стоимость строительных работ и материалов завышены, а часть работ вообще не выполнены, подписал указанные документы.

Ремонт в укрытии в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В частности, в укрытии одного из общежитий не выполнили шпаклевание и покраску стен, не установлен унитаз и сантехника, не провели еще ряд работ. Несмотря на это, университет заплатил за эти работы более 1,2 млн гривен.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повторно, в условиях военного положения, в крупных размерах", — говорится в сообщении.

Кроме того, на рассмотрении в суде находится обвинительный акт в отношении этого предпринимателя, который во избежание привлечения к уголовной ответственности предложил и предоставил следователю в этом производстве неправомерную выгоду в размере 5000 долларов.

Напомним, ранее депутат рассказал, сколько укрытий построят в Киеве. В столице продолжаются реализовывать проект по строительству противорадиационных бомбоубежищ.

Также мы писали, кто в Одесской области зарабатывал на укрытиях. Значительная часть подрядов досталась фирмам с сомнительной репутацией и минимальной конкуренцией.