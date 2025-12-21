Сколько укрытий планируют построить в Киеве - ответ депутата

Противорадиационное укрытие в Оболонском районе. Фото: соцсети/Тимур Ткаченко

В Киеве продолжают реализовывать проект по строительству противорадиационных укрытий. Всего планируют открыть несколько десятков хранилищ двойного назначения.

Детали рассказал депутат Киевсовета Валентин Мондриевский журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Сколько укрытий планируют построить в столице?

Киевский депутат Валентин Мондриевский отметил, что в 2026 году планируют продолжать план строительства хранилищ. Речь идет о 34 противорадиационных укрытиях.

Строительство укрытия в Оболонском районе. Фото: соцсети/Тимур Ткаченко

"Все хранилища будут построены по новым стандартам, поэтому возводятся соответственно дольше. Укрытие двойного назначения: там смогут учиться дети во время воздушной тревоги и спрятаться во время опасности", — пояснил депутат.

В целом образовательные учреждения на 98% обеспечены хранилищами и на 100% покрыты потребности в генераторах и другой технике для обучения во время отключения электроэнергии.

Сейчас, по словам Мондриевского, открыли 3-4 противорадиационных укрытия. Сколько удастся построить за следующий год — пока неизвестно.

Напомним, мы показывали противорадиационные укрытия, которые открыли в Оболонском районе. Также депутат Андрей Витренко раскритиковал положение с хранилищами в столице.