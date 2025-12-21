Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутат рассказал, сколько укрытий построят в Киеве

Депутат рассказал, сколько укрытий построят в Киеве

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 06:14
Сколько укрытий планируют построить в Киеве - ответ депутата
Противорадиационное укрытие в Оболонском районе. Фото: соцсети/Тимур Ткаченко

В Киеве продолжают реализовывать проект по строительству противорадиационных укрытий. Всего планируют открыть несколько десятков хранилищ двойного назначения.

Детали рассказал депутат Киевсовета Валентин Мондриевский журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама
Читайте также:

Сколько укрытий планируют построить в столице?

Киевский депутат Валентин Мондриевский отметил, что в 2026 году планируют продолжать план строительства хранилищ. Речь идет о 34 противорадиационных укрытиях.

Будівництво укриття в Києві
Строительство укрытия в Оболонском районе. Фото: соцсети/Тимур Ткаченко

"Все хранилища будут построены по новым стандартам, поэтому возводятся соответственно дольше. Укрытие двойного назначения: там смогут учиться дети во время воздушной тревоги и спрятаться во время опасности", — пояснил депутат.

В целом образовательные учреждения на 98% обеспечены хранилищами и на 100% покрыты потребности в генераторах и другой технике для обучения во время отключения электроэнергии.

Сейчас, по словам Мондриевского, открыли 3-4 противорадиационных укрытия. Сколько удастся построить за следующий год — пока неизвестно.

Напомним, мы показывали противорадиационные укрытия, которые открыли в Оболонском районе. Также депутат Андрей Витренко раскритиковал положение с хранилищами в столице.

Киев строительство бюджет укрытия атака
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации