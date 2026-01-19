Розікрав кошти на ремонті укриттів — у Києві підряднику оголосили підозру

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві керівник підрядної організації заволодів коштами під час ремонту укриттів в гуртожитках університету. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 19 січня.

Розкрадання коштів на ремонті укриттів

У прокуратурі розповіли, що у травні 2023 року університет та підрядна організація уклали два договори з поточного ремонту укриттів у гуртожитках. Водночас керівник підрядної організації, знаючи, що обсяг та вартість будівельних робіт та матеріалів завищені, а частина робіт взагалі не виконані, підписав вказані документи.

Ремонт в укритті у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Зокрема, в укритті одного з гуртожитків не виконали шпаклювання та фарбування стін, не встановлено унітаз та сантехніку, не провели ще низку робіт. Попри це, університет заплатив за ці роботи понад 1,2 млн гривень.

"Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

Крім того, на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт відносно цього підприємця, який задля уникнення притягнення до кримінальної відповідальності запропонував та надав слідчому у цьому провадженні неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів.

Нагадаємо, раніше депутат розповів, скільки укриттів побудують у Києві. В столиці продовжуються реалізовувати проєкт з будівництва протирадіаційних бомбосховищ.

Також ми писали, хто на Одещині заробляв на укриттях. Значна частина підрядів дісталася фірмам із сумнівною репутацією та мінімальною конкуренцією.