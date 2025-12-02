В Киеве осудили вора, который поджег три машины на заказ

Подожженное авто. Фото: Полиция Киева/Facebook

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который поджигал автомобили в Шевченковском районе. Ему было обещано денежное вознаграждение за уничтожение транспорта, принадлежавшего военным.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева во вторник, 2 декабря.

Поджоги по заказу "куратора"

Злоумышленник, который поджег три автомобиля в Шевченковском районе столицы, приговорен к пяти годам лишения свободы. Мужчина поджигал машины, которые могут принадлежать военным, по заказу так называемого "куратора". Он обещал ему заплатить за уничтожение автомобилей. Суд, по доказательствам следователей, признал 57-летнего поджигателя виновным. Полицейские Шевченковского управления полиции установили, что злоумышленник поджег три автомобиля в Шевченковском районе.

Сообщение Полиции Киева в Facebook. Фото: скриншот

"Злоумышленник действовал по следующей схеме — выбирал машину, ночью обливал ее легковоспламеняющимся веществом, поджигал и снимал свои действия на видео, для подтверждения выполненной "работы"", — отметил начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Уничтоженное авто. Фото: Полиция Киева

Полицейские изъяли доказательства, подтверждающие причастность задержанного к правонарушениям — совершенные им убытки насчитывают более 650 000 грн. Шевченковский районный суд столицы признал его и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

