Главная Киев В Киеве поджигатель уничтожал машины военных — что решил суд

В Киеве поджигатель уничтожал машины военных — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 10:00
В Киеве осудили вора, который поджег три машины на заказ
Подожженное авто. Фото: Полиция Киева/Facebook

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который поджигал автомобили в Шевченковском районе. Ему было обещано денежное вознаграждение за уничтожение транспорта, принадлежавшего военным.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева во вторник, 2 декабря.

Поджоги по заказу "куратора"

Злоумышленник, который поджег три автомобиля в Шевченковском районе столицы, приговорен к пяти годам лишения свободы. Мужчина поджигал машины, которые могут принадлежать военным, по заказу так называемого "куратора". Он обещал ему заплатить за уничтожение автомобилей. Суд, по доказательствам следователей, признал 57-летнего поджигателя виновным. Полицейские Шевченковского управления полиции установили, что злоумышленник поджег три автомобиля в Шевченковском районе.

У Києві палій нищив автівки військових — що вирішив суд - фото 1
Сообщение Полиции Киева в Facebook. Фото: скриншот

"Злоумышленник действовал по следующей схеме — выбирал машину, ночью обливал ее легковоспламеняющимся веществом, поджигал и снимал свои действия на видео, для подтверждения выполненной "работы"", — отметил начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Возможно, это изображение автомобиль, скорая помощь и текст
Уничтоженное авто. Фото: Полиция Киева

Полицейские изъяли доказательства, подтверждающие причастность задержанного к правонарушениям — совершенные им убытки насчитывают более 650 000 грн. Шевченковский районный суд столицы признал его и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Киев суд полиция авто поджог военные
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
