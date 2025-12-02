У Києві засудили злодія, який підпалив три автівки на замовлення

Підпалене авто. Фото: Поліція Києва/Facebook

У Києві суд виніс вирок чоловікові, який підпалював автомобілі у Шевченківському районі. Йому була обіцяна грошова винагорода за знищення транспорту, що належав військовим.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у вівторок, 2 грудня.

Підпали на замовлення "куратора"

Зловмисника, який підпалив три автомобілі у Шевченківському районі столиці, засуджено до пʼяти років позбавлення волі. Чоловік підпалював автівки, що можуть належати військовим, на замовлення так званого "куратора". Він обіцяв йому заплатити за знищення автівок. Суд, за доказами слідчих, визнав 57-річного палія винним. Поліцейські Шевченківського управління поліції встановили, що зловмисник підпалив три автомобілі у Шевченківському районі.

Допис Поліції Києва у Facebook. Фото: скриншот

"Зловмисник діяв за наступною схемою – обирав автівку, вночі обливав її легкозаймистою речовиною, підпалював та фільмував свої дії на відео, для підтвердження виконаної "роботи"", — зазначив начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Знищене авто. Фото: Поліція Києва

Поліцейські вилучили докази, які підтверджують причетність затриманого до правопорушень – вчинені ним збитки налічують понад 650 000 грн. Шевченківський районний суд столиці визнав його та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

