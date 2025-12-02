Відео
У Києві палій нищив автівки військових — що вирішив суд

У Києві палій нищив автівки військових — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:00
У Києві засудили злодія, який підпалив три автівки на замовлення
Підпалене авто. Фото: Поліція Києва/Facebook

У Києві суд виніс вирок чоловікові, який підпалював автомобілі у Шевченківському районі. Йому була обіцяна грошова винагорода за знищення транспорту, що належав військовим. 

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у вівторок, 2 грудня.

Читайте також:

Підпали на замовлення "куратора"

Зловмисника, який підпалив три автомобілі у Шевченківському районі столиці, засуджено до пʼяти років позбавлення волі. Чоловік підпалював автівки,  що можуть належати військовим, на замовлення так званого "куратора".  Він обіцяв йому заплатити за знищення автівок. Суд, за доказами слідчих, визнав 57-річного палія винним. Поліцейські Шевченківського управління поліції встановили, що зловмисник підпалив три автомобілі у Шевченківському районі.

У Києві палій нищив автівки військових — що вирішив суд - фото 1
Допис Поліції Києва у Facebook. Фото: скриншот

"Зловмисник діяв за наступною схемою – обирав автівку, вночі обливав її легкозаймистою речовиною, підпалював та фільмував свої дії на відео, для підтвердження виконаної "роботи"", — зазначив начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Возможно, это изображение автомобиль, скорая помощь и текст
Знищене авто. Фото: Поліція Києва

Поліцейські вилучили докази, які підтверджують причетність затриманого до правопорушень – вчинені ним збитки налічують понад 650 000 грн. Шевченківський районний суд столиці визнав його та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

У Києві затримали російського громадянина, який на скоїв наїзд на 13 річну дівчину — дізнайтеся про рішення суду.

Одеситка Олександра Корінь перемогла суд за допомогою ChatGPT — жінка самостійно розібралася з роботою системи "Електронний суд".

Київ суд поліція авто підпал військові
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
