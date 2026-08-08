Обстрел Киева 8 августа — в городе горят здания и резервуары с топливом

В Киеве после атаки РФ горят резервуары с топливом и здание
В ночь на 8 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в столице зафиксировано несколько пожаров.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.
Главное:
- город оказался под ударом баллистических ракет;
- последствия зафиксированы в Голосеевском и Оболонском районах;
- 4 человека пострадали.
Чем били россияне
Примерно в 03:02 в Киеве и большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Причиной сигнала стала угроза применения баллистических ракет.
Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что враг осуществил пуски ракет. Уже через минуту после тревоги в городе раздалась серия очень мощных взрывов. По состоянию на 03:35 угрозы уже не было, поэтому тревога была снята.
Первые последствия обстрела Киева в ночь на 8 августа
Мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах сообщили, что на данный момент последствия обстрела фиксируются в Голосеевском и Оболонском районах.
Подробнее о каждом из них — ниже.
Голосеевский район
В этом районе, по предварительным данным, возник пожар на территории нежилой застройки.
Обновлено в 06:36
"Голосеевский район: пожар охватил гаражи в двух отдельных очагах общей площадью 1000 кв. м. Также произошло возгорание нежилого здания с картоном. Пожары локализованы, ведутся работы по ликвидации", — сообщили в ГСЧС.
Оболонский район
По словам Кличко, из этого района поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом. В КГВА эту информацию подтвердили (хотя изначально в посте была информация о пожаре в нежилом здании)
Обновлено в 06:36
В ГСЧС сообщили, что пожар произошел на территории предприятия. Огонь уже потушен.
Пострадавшие
По данным КГВА, по состоянию на 05:45 известно о 4 пострадавших.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате вражеских ударов в Броварском районе повреждены дома и погибли люди.
Также мы писали, что в Киеве после Второй мировой войны было построено около 1000 бомбоубежищ и мини-бункеров, однако около половины из них до сих пор находятся в непригодном состоянии или не используются.