Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві після атаки РФ палають резервуари з паливом та будівля

У Києві після атаки РФ палають резервуари з паливом та будівля

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 03:51
Обстріл Києва 8 серпня - у місті палають будівлі та резервуари з паливом
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 8 серпня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці зафіксовано кілька пожеж.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Головне:

  • місто опинилося під ударом балістичних ракет;
  • наслідки зафіксовано в Голосіївському та Оболонському районах;
  • 4 людини постраждали

Чим били росіяни

Приблизно о 03:02 у Києві та більшості областей України пролунала повітряна тривога. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що ворог здійснив пуски ракет. Вже через хвилину після тривоги у місті пролунала серія дуже потужних вибухів. Станом на 03:35 загрози вже не було, тому був відбій тривоги.

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Києва в ніч проти 8 серпня

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наразі наслідки обстрілу фіксуються в Голосіївському та Оболонському районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Голосіївський район

В цьому районі, попередньо, виникло загорання на території нежитлової забудови.

Оновлено о 06:36

"Голосіївський район: пожежа охопила гаражі у 2 окремих осередках на загальній площі 1000 кв. м. Також сталось загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації", — повідомили у ДСНС.

Оболонський район

За словами Кличка, з цього району надійшло повідомлення про загорання резервуарів з паливом. У КМВА цю інформацію підтвердили (хоча спочатку у пості була інформація про пожежу в нежитловій будівлі)

Оновлено о 06:36

У ДСНС заявили, що пожежа сталася на території підприємства. Вогонь вже ліквідували.

Постраждалі

За даними КМВА, станом на 05:45 відомо про 4 постраждалих.

Київ під ударом 8 серпня - що відомо
Пост Кличка та КМВА. Фото: скриншот
Обстріл Києва 8 серпня - що відомо
Пост ДСНС про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок ворожих ударів у Броварському районі пошкоджені будинки та загинули люди.

Також ми писали, що у Києві після Другої світової війни було побудовано близько 1000 бомбосховищ та мінібункерів, однак близько половина з них досі у непридатному стані або не використовується.

Київ пожежа обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації