Обстріл Києва 8 серпня - у місті палають будівлі та резервуари з паливом

У Києві після атаки РФ палають резервуари з паливом та будівля
Росіяни в ніч проти 8 серпня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці зафіксовано кілька пожеж.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.
Головне:
- місто опинилося під ударом балістичних ракет;
- наслідки зафіксовано в Голосіївському та Оболонському районах;
- 4 людини постраждали
Чим били росіяни
Приблизно о 03:02 у Києві та більшості областей України пролунала повітряна тривога. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що ворог здійснив пуски ракет. Вже через хвилину після тривоги у місті пролунала серія дуже потужних вибухів. Станом на 03:35 загрози вже не було, тому був відбій тривоги.
Перші наслідки обстрілу Києва в ніч проти 8 серпня
Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наразі наслідки обстрілу фіксуються в Голосіївському та Оболонському районах.
Детальніше щодо кожного з них нижче.
Голосіївський район
В цьому районі, попередньо, виникло загорання на території нежитлової забудови.
Оновлено о 06:36
"Голосіївський район: пожежа охопила гаражі у 2 окремих осередках на загальній площі 1000 кв. м. Також сталось загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації", — повідомили у ДСНС.
Оболонський район
За словами Кличка, з цього району надійшло повідомлення про загорання резервуарів з паливом. У КМВА цю інформацію підтвердили (хоча спочатку у пості була інформація про пожежу в нежитловій будівлі)
Оновлено о 06:36
У ДСНС заявили, що пожежа сталася на території підприємства. Вогонь вже ліквідували.
Постраждалі
За даними КМВА, станом на 05:45 відомо про 4 постраждалих.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок ворожих ударів у Броварському районі пошкоджені будинки та загинули люди.
Також ми писали, що у Києві після Другої світової війни було побудовано близько 1000 бомбосховищ та мінібункерів, однак близько половина з них досі у непридатному стані або не використовується.