Обстрел Киева 2 июля — разрушены дома, есть пострадавшие

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на 2 июля россияне массированно атаковали Киев с помощью дронов и баллистических ракет. В результате вражеского обстрела в городе разрушены жилые дома, произошёл пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

Первые последствия обстрела Киева

Отметим, что начиная с вечера после 21:00 россияне массированно пытаются атаковать Киев дронами. Однако уже после двух часов ночи оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. По подсчётам мониторинговых каналов, за последний час враг запустил примерно 25 ракет по столице.

После комбинированной атаки уже известно, что в двух районах под удар попал жилой сектор. Мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Тимур Ткаченко в своих Telegram-каналах написали следующее:

в Шевченковском районе в результате атаки РФ известно о разрушении жилого дома;

в Голосеевском районе горит высотка. По словам Кличко, горит крыша многоэтажки;

в Деснянском районе также зафиксировано частичное разрушение 9-этажного дома, в нем заблокированы люди.

Кроме того, в Шевченковском районе пострадали 5 человек. Медики уже на месте.

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В Шевченковском районе в результате атаки РФ произошло частичное разрушение медицинского учреждения. На данный момент известно о пяти раненых медицинских работниках. Один из них — парамедик, он находится в крайне тяжелом состоянии.

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"В Шевченковском районе повреждено здание, в котором находится одна из подстанций скорой помощи. На данный момент известно о пяти пострадавших — медиках и водителях подстанции", — уточнил Кличко.

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Ткаченко сообщил, что последствия зафиксированы еще в двух районах Киева. В частности:

в Печерском районе по двум адресам — пожары рядом с жилыми домами;

в Соломенском районе — пожар рядом с административным зданием.

Посты Кличко и Ткаченко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский вчера предупредил, что сегодня ночью может быть нанесен комбинированный удар по Украине. Он сообщил, что РФ подготовилась к новой атаке.

Также мы писали, что этой ночью сеть АЗС WOG закрыла свои заправки в Киеве и ряде других областей. Причиной стала угроза массированного удара ночью.