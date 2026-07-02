Обстріл Києва 2 липня - зруйновані будинки, постраждали люди

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 2 липня масовано атакують Київ дронами та балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зруйновано житло, сталася пожежа та є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Перші наслідки обстрілу Києва

Зауважимо, що починаючи з вечора після 21:00, росіяни масовано намагаються атакувати Київ дронами. Проте вже після другої ночі окупанти запустили по столиці балістику. За підрахунками моніторингових каналів, за останню годину ворог запустив приблизно 25 ракет по столиці.

Після комбінованої атаки вже відомо, що у двох районах під удар потрапив житловий сектор. Мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко у своїх Telegram-канал написали про наступне:

у Шевченківському районі внаслідок атаки РФ відомо про руйнування житлового будинку;

у Голосіївському районі палає висотка. За словами Кличка, горить дах багатоповерхівки;

у Деснянському теж часткове руйнування у 9-поверховому будинку, в ньому є заблоковані люди.

Окрім того, у Шевченківському районі постраждали 5 людей. Медики вже на місці.

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У Шевченківському районі через атаку РФ сталося часткове руйнування медзакладу. Наразі відомо про п'яти поранених медпрацівників. Один із них парамедик, він у вкрай важкому стані.

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"У Шевченківському районі пошкоджена будівля, де знаходиться одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих — медиків та водіїв підстанції", — уточнив Кличко.

Оновлено о 02:55

Ткаченко повідомив, що наслідки зафіксовано ще у двох районах Києва. Зокрема:

у Печерському за двома адресами пожежі поряд із житловими будинками;

у Солом'янському районі пожежа поряд із адміністративною будівлею.

Пости Кличка та Ткаченка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський вчора попередив, що сьогодні вночі може бути комбінований удар по Україні. Він поінформував, що РФ підготувалася до нової атаки.

Також ми писали, що цієї ночі мережі АЗК WOG закрили свої заправки у Києві та низці інших областей. Причиною стала загроза масованого удару вночі.