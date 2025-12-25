Видео
Главная Киев В Киеве празднуют Рождество колядками и шествием — фоторепортаж

В Киеве празднуют Рождество колядками и шествием — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:47
Рождество в Киеве 2025 — фоторепортаж праздничного шествия
Рождество в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве в четверг, 25 декабря, празднуют Рождество. Люди собрались на колядование на Михайловской площади, а затем совершили рождественское шествие по главным улицам столицы.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:

Празднование Рождества в Киеве

Жители столицы прошли через Софийскую площадь, Золотые ворота, улицу Владимирскую, Оперный театр, улицу Богдана Хмельницкого и Крещатик.

К шествию также присоединилась певица Jerry Heil.

Участники праздничного шествия в центре Киева почтили память павших защитников и исполнили гимн Украины.

 

Люди поделились теплыми эмоциями от праздника и искренними пожеланиями. Они отмечают, что шествие было красивым, атмосферным и подарило настоящее настроение.

Особый интерес вызвали аутентичные образы. Участники собственноручно создавали костюмы из картона, папье-маше, тканей и других подручных материалов.

Святкування Різдва в Києві
Рождество в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Різдво в Києві
Празднование Рождества в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Среди персонажей были коза, солнце, звездочеты и герои традиционного вертепа. Для многих это стало первым опытом участия в подобном праздничном действе.

Основными словами этого дня были пожелания мира, победы и сплоченности.

Київ 25 грудня
Рождество в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Різдвяна хода в Києві
Люди исполняют гимн в центре Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Кияни святкують Різдво
Рождественское шествие в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Різдво в Києві 25 грудня
Рождество в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Кияни святкують Різдво
Участники шествия на Рождество. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Різдво в Києві
Киевляне. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Святкування Різдва в Києві 25 грудня 2025
Празднование Рождества в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Напомним, во время рождественского обращения Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию начать диалог и остановить боевые действия.

Также Новини.LIVE показывали, как празднуют Рождество одесситы.

Киев украинцы Украина Рождество праздник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
