Рождество в Киеве 2025 — фоторепортаж праздничного шествия

В Киеве празднуют Рождество колядками и шествием — фоторепортаж
В Киеве в четверг, 25 декабря, празднуют Рождество. Люди собрались на колядование на Михайловской площади, а затем совершили рождественское шествие по главным улицам столицы.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Празднование Рождества в Киеве
Жители столицы прошли через Софийскую площадь, Золотые ворота, улицу Владимирскую, Оперный театр, улицу Богдана Хмельницкого и Крещатик.
К шествию также присоединилась певица Jerry Heil.
Участники праздничного шествия в центре Киева почтили память павших защитников и исполнили гимн Украины.
Люди поделились теплыми эмоциями от праздника и искренними пожеланиями. Они отмечают, что шествие было красивым, атмосферным и подарило настоящее настроение.
Особый интерес вызвали аутентичные образы. Участники собственноручно создавали костюмы из картона, папье-маше, тканей и других подручных материалов.
Среди персонажей были коза, солнце, звездочеты и герои традиционного вертепа. Для многих это стало первым опытом участия в подобном праздничном действе.
Основными словами этого дня были пожелания мира, победы и сплоченности.
Напомним, во время рождественского обращения Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию начать диалог и остановить боевые действия.
