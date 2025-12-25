Різдво в Києві 2025 — фоторепортаж святкової ходи

У Києві святкують Різдво колядками та ходою — фоторепортаж
У Києві у четвер, 25 грудня, святкують Різдво. Люди зібралися на колядування на Михайлівській площі, а згодом здійснили різдвяну ходу головними вулицями столиці.
Святкування Різдва в Києві
Жителі столиці пройшли через Софійську площу, Золоті ворота, вулицю Володимирську, Оперний театр, вулицю Богдана Хмельницького та Хрещатик.
До ходи також доєдналася співачка Jerry Heil.
Учасники святкової ходи у центрі Києва вшанували памʼять полеглих захисників та виконали гімн України.
Люди поділилися теплими емоціями від свята та щирими побажаннями. Вони наголошують, що хода була красивою, атмосферною і подарувала справжній настрій.
Особливий інтерес викликали автентичні образи. Учасники власноруч створювали костюми з картону, пап’є-маше, тканин та інших підручних матеріалів.
Серед персонажів були коза, сонце, зіркарі та герої традиційного вертепу. Для багатьох це стало першим досвідом участі в подібному святковому дійстві.
Основними словами цього дня були побажання миру, перемоги та згуртованості.
