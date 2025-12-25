Відео
Головна Київ У Києві святкують Різдво колядками та ходою — фоторепортаж

У Києві святкують Різдво колядками та ходою — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 17:47
Різдво в Києві 2025 — фоторепортаж святкової ходи
Різдво в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві у четвер, 25 грудня, святкують Різдво. Люди зібралися на колядування на Михайлівській площі, а згодом здійснили різдвяну ходу головними вулицями столиці.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Святкування Різдва в Києві 

Жителі столиці пройшли через Софійську площу, Золоті ворота, вулицю Володимирську, Оперний театр, вулицю Богдана Хмельницького та Хрещатик.

До ходи також доєдналася співачка Jerry Heil.

Учасники святкової ходи у центрі Києва вшанували памʼять полеглих захисників та виконали гімн України.

 

Люди поділилися теплими емоціями від свята та щирими побажаннями. Вони наголошують, що хода була красивою, атмосферною і подарувала справжній настрій.

Особливий інтерес викликали автентичні образи. Учасники власноруч створювали костюми з картону, пап’є-маше, тканин та інших підручних матеріалів.

Святкування Різдва в Києві
Різдво в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Різдво в Києві
Святкування Різдва в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Серед персонажів були коза, сонце, зіркарі та герої традиційного вертепу. Для багатьох це стало першим досвідом участі в подібному святковому дійстві.

Основними словами цього дня були побажання миру, перемоги та згуртованості. 

Київ 25 грудня
Різдво в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Різдвяна хода в Києві
Люди виконують гімн в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Кияни святкують Різдво
Різдвяна хода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Різдво в Києві 25 грудня
Різдво в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Кияни святкують Різдво
Учасники ходи на Різдво. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Різдво в Києві
Кияни. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Святкування Різдва в Києві 25 грудня 2025
Святкування Різдва в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, під час різдвяного звернення Папа Римський Лев XIV закликав Україну та Росію розпочати діалог і зупинити бойові дії.

Також Новини.LIVE показували, як святкують Різдво одесити

Київ українці Україна Різдво свято
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
