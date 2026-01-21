Заседание ВСК 21 января — что обсудят во время встречи

Заседание ВСК. Фото: НовИНИ.LIVE

В здании Киевской городской государственной администрации 21 января проходит заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения. Однако на заседание явились не все.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Заседание ВСК 21 января

Как известно, на заседание ВСК приглашены:

бизнесмен Игорь Коломойский (есть определение судьи по поводу его участия на ВСК),

глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин,

бывший член наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофей Милованов.

Заседание ВСК. Фото: Новости.LIVE

В то же время председатель Временной следственной комиссии Алексей Гончаренко рассказал, что несмотря на анонс на заседание не явился Игорь Коломойский. Причина — процессуальные действия в НАБУ.

Также нет бывшего председателя Полтавской областной государственной администрации, председателя Госфинмониторинга Филиппа Пронина. Отмечается, что он находится на больничном. Однако вместо этого на заседание появился его первый заместитель - Богдан Корольчук.

"Появились детали относительно больничного председателя Госфинмониторинга Филиппа Пронина. Первый раз он не пришел на заседание 15.01 из-за болезни: открыл больничный 12.01 до 16.01. Затем мы пригласили его второй раз на ВСК и он неожиданно заболел прямо в день заседания ВСК, то есть сегодня 21.01. С 17.01 до 20.01 он был здоров, если бы в эти дни проводили заседание ВСК, то может и успели бы услышать от него ответы", — сказал Гончаренко.

Он также призвал всех, кто сталкивался с коррупцией в высших эшелонах власти, сообщать о случаях ВСК.

Следующее заседание состоится 3 февраля

Напомним, последнее заседание ВСК было 15 января. Оно посвящено вопросам обороны, антикоррупционной политики и соблюдения прав человека во время военного положения.

Тогда Герман Галущенко рассказал о своих контактах с Миндичем. Он подтвердил, что знаком с подозреваемым по делу о коррупции украинским бизнесменом.