Головна Київ У Києві триває засідання ТСК — перші деталі

У Києві триває засідання ТСК — перші деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 13:48
Засідання ТСК 21 січня — що обговорять під час зустрічі
Засідання ТСК. Фото: Новини.LIVE

У будівлі Київської міської державної адміністрації 21 січня триває засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Однак на засідання з'явилися не всі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Засідання ТСК 21 січня

Як відомо, на засідання ТСК запрошені: 

  • бізнесмен Ігор Коломойський (є ухвала судді з приводу його участі на ТСК),
  • голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін,
  • колишній член наглядової ради "Енергоатому" Тимофій Мілованов.
Засідання ТСК. Фото: Новини.LIVE

Водночас голова Тимчасової слідчої комісії Олексій Гончаренко розповів, що попри анонс на засідання не з'явився Ігор Коломойський. Причина — процесуальні дії в НАБУ. 

Також немає колишнього голови Полтавської обласної державної адміністрації, голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Зазначається, що він перебуває на лікарняному. Однак натомість на засідання з'явився його перший  заступник — Богдан Корольчук.

"З'явились деталі щодо лікарняного голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Перший раз він не прийшов на засідання 15.01 через хворобу: відкрив лікарняний 12.01 до 16.01. Потім ми запросили його вдруге на ТСК і він неочікувано захворів прямо в день засідання ТСК, тобто сьогодні 21.01. З 17.01 до 20.01 він був здоровий, якби в ці дні проводили засідання ТСК, то може і встигли б почути від нього відповіді", — сказав Гончаренко. 

Він також закликав усіх, хто стикався з корупцією в топешелонах влади, повідомляти про випадки ТСК.

Наступне засідання відбудеться 3 лютого. 

Нагадаємо, останнє засідання ТСК було 15 січня. Воно присвячене питанням оборони, антикорупційної політики та дотримання прав людини під час воєнного стану. 

Тоді Герман Галущенко розповів про свої контакти з Міндічем. Він підтвердив, що знайомий із підозрюваним у справі про корупцію українським бізнесменом.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
