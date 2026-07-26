В Киеве прогремела серия взрывов: РФ нанесла удар баллистическими ракетами
26 июля 2026 00:31
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В Киеве только что, в ночь на 26 июля, прогремели взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА и собственного корреспондента.
Звуки взрывов в Киеве 26 июля
«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно направиться в укрытия гражданской защиты!», — говорилось в сообщении в 00:20.
Сразу после этого Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистического оружия с севера. Еще через минуту военные зафиксировали в направлении Киева ракеты.
Примерно в 00:23 в столице раздалась громкая серия взрывов.
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