В Киеве прогремела серия взрывов: РФ нанесла удар баллистическими ракетами

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Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Киеве только что, в ночь на 26 июля, прогремели взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 26 июля

«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно направиться в укрытия гражданской защиты!», — говорилось в сообщении в 00:20.

Сразу после этого Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистического оружия с севера. Еще через минуту военные зафиксировали в направлении Киева ракеты.

Примерно в 00:23 в столице раздалась громкая серия взрывов.

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