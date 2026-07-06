В Киеве прогремели мощные взрывы

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Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Киеве только что, в ночь на 6 июля, прогремели взрывы. Враг нанес ракетный удар по столице.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 6 июля

Примерно в 01:12 в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. КМВА в Telegram предупредила, что сигнал прозвучал из-за угрозы применения врагом ракетного вооружения.

Уже в 01:36 Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении столицы баллистические ракеты, а через несколько минут в городе раздалась серия взрывов. В то же время мэр Виталий Кличко написал в Telegram о работе ПВО, а начальник КМВА подтвердил баллистическую атаку.

«Враг наносит удары баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях», — написал Ткаченко.

Примерно в 01:46 в столице раздались повторные взрывы.

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