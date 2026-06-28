Взрывы в Киеве 28 июня в результате ударов баллистическими ракетами

Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве только что, в ночь на 28 июня, прогремели взрывы. Россияне запустили ракеты по столице Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 28 июня

Примерно в 01:53 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического оружия с севера, после чего в направлении Киева были зафиксированы пуски ракет.

Уже в 01:57 в столице раздалась серия очень громких взрывов, и через несколько минут серия взрывов повторилась.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что в столице работают силы ПВО. Он призвал людей находиться в укрытиях.

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Обновлено в 02:34

В Киеве снова раздались взрывы. Россияне вновь запустили баллистические ракеты.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 25 июня россияне также атаковали Киев. В результате падения обломков вражеских целей в складском здании возник пожар. Однако обошлось без пострадавших.

Также вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия атаковала 15 областей Украины. За это время враг применил около 1400 ударных дронов, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.