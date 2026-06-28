Вибухи у Києві 28 червня через удари балістикою

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 28 червня. Росіяни запустили по столиці України ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 28 червня

Приблизно о 01:53 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували, що є загроза застосування балістики з півночі, після чого в напрямку Києва було зафіксовано пуски ракет.

Вже о 01:57 в столиці пролунала серія дуже гучних вибухів, і через кілька хвилин серія вибухів повторилася.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко у своему Telegram писав, що в столиці працюють сили ППО. Він закликав людей перебувати в укриттях.

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Оновлено о 02:34

У Києві знову пролунали вибухи. Росіяни повторно запустили балістику.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 25 червня росіяни теж атакували Київ. Внаслідок падіння уламків ворожих цілей в складській будівлі виникла пожежа. Проте обійшлося без постраждалих.

Також вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія атакувала 15 областей України. За цей час ворог застосував близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів.