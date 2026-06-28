Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 02:06
Вибухи у Києві 28 червня через удари балістикою
Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 28 червня. Росіяни запустили по столиці України ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 28 червня

Приблизно о 01:53 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували, що є загроза застосування балістики з півночі, після чого в напрямку Києва було зафіксовано пуски ракет.

Вже о 01:57 в столиці пролунала серія дуже гучних вибухів, і через кілька хвилин серія вибухів повторилася.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко у своему Telegram писав, що в столиці працюють сили ППО. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Читайте також:
У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою - фото 1
Карта повітряних тривог та інформація про пуск ракет. Фото: скриншот

Оновлено о 02:34

У Києві знову пролунали вибухи. Росіяни повторно запустили балістику.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 25 червня росіяни теж атакували Київ. Внаслідок падіння уламків ворожих цілей в складській будівлі виникла пожежа. Проте обійшлося без постраждалих.

Також вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія атакувала 15 областей України. За цей час ворог застосував близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів.

Київ вибух обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації