Люди в укрытии в метро. Фото: Киевский метрополитен

В Киеве только что, в ночь на 7 ноября, прогремели взрывы. Россияне нанесли повторные ракетные удары по столице с использованием баллистических ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 7 ноября

"Красный уровень опасности. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении КГВА в 01:02.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет в направлении Киева и Киевской области. Уже в 01:08 в столице были слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил атаку.

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"Взрывы в пригороде Киева. Враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях", — написал он в Telegram.

Отметим, что это уже вторая атака баллистическими ракетами за последние несколько часов. Предыдущая атака произошла вечером примерно в 22:55.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что по данным украинской разведки, Россия готовится к новому массированному удару по Украине. По его словам, целями могут стать энергетика, мосты через Днепр и гражданская инфраструктура.

Также мы писали, что 5 ноября россияне атаковали логистический объект в Киевской области, что привело к масштабному пожару в Бучанском районе. Один человек получил травмы.