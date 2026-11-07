В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ повторно ударила баллистикой
В Киеве только что, в ночь на 7 ноября, прогремели взрывы. Россияне нанесли повторные ракетные удары по столице с использованием баллистических ракет.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 7 ноября
"Красный уровень опасности. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении КГВА в 01:02.
Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет в направлении Киева и Киевской области. Уже в 01:08 в столице были слышны взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил атаку.
"Взрывы в пригороде Киева. Враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях", — написал он в Telegram.
Отметим, что это уже вторая атака баллистическими ракетами за последние несколько часов. Предыдущая атака произошла вечером примерно в 22:55.
Где объявлена тревога
По состоянию на 01:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Как сообщали Новини.LIVE, вчера президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что по данным украинской разведки, Россия готовится к новому массированному удару по Украине. По его словам, целями могут стать энергетика, мосты через Днепр и гражданская инфраструктура.
Также мы писали, что 5 ноября россияне атаковали логистический объект в Киевской области, что привело к масштабному пожару в Бучанском районе. Один человек получил травмы.