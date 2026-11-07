Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ повторно ударила баллистикой

В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ повторно ударила баллистикой

Ua ru
7 ноября 2026 01:14
Взрывы в Киеве 7 ноября в результате ударов баллистическими ракетами Киевский метрополитен
Люди в укрытии в метро. Фото: Киевский метрополитен

В Киеве только что, в ночь на 7 ноября, прогремели взрывы. Россияне нанесли повторные ракетные удары по столице с использованием баллистических ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 7 ноября

"Красный уровень опасности. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении КГВА в 01:02.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет в направлении Киева и Киевской области. Уже в 01:08 в столице были слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил атаку.

Читайте также:

"Взрывы в пригороде Киева. Враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях", — написал он в Telegram.

Отметим, что это уже вторая атака баллистическими ракетами за последние несколько часов. Предыдущая атака произошла вечером примерно в 22:55.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Обстріл Києва 7 листопада - що відомо
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что по данным украинской разведки, Россия готовится к новому массированному удару по Украине. По его словам, целями могут стать энергетика, мосты через Днепр и гражданская инфраструктура.

Также мы писали, что 5 ноября россияне атаковали логистический объект в Киевской области, что привело к масштабному пожару в Бучанском районе. Один человек получил травмы.

Киев взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации