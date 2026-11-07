Люди в укритті в метро. Фото: Київський метрополітен

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 7 листопада. Росіяни здійснили повторні ракетні удари балістикою по столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 7 листопада

"Червоний рівень небезпеки. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА о 01:02.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет в напрямку Києва та Київської області. Вже о 01:08 у столиці було чути вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив атаку.

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"Вибухи в передмісті Києва. Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури. Перебувайте в укриттях", — написав він у Telegram.

Зауважимо, що це вже друга атака балістикою за останні кілька годин. Минула атака була ввечері приблизно о 22:55.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора Президент України Володимир Зеленський попередив, що за даними української розвідки, Росія готується до нового масованого удару по Україні. За його словами, цілями можуть стати енергетика, мості через Дніпро та цивільні інфраструктура.

Також ми писали, що 5 листопада росіяни атакували логістичний об'єкт на Київщині, що спричинило масштабну пожежу в Бучанському районі. Один чоловік отримав травми.