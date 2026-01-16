Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — работают силы ПВО

В Киеве прогремели взрывы — работают силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 08:23
Взрывы в Киеве 16 января — что известно
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Pixabay

В пятницу утром, 16 января, в Киеве раздавались взрывы. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Киеве 16 января — что известно

Сегодня утром, 16 января, в 8:12 объявили воздушную тревогу. Российские беспилотники залетали в столицу.

Впоследствии в городе были слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", — написал Кличко.

Воздушная тревога длилась недолго — около семи минут. Уже в 8:19 был объявлен отбой.

Напомним, что 15 января утром в Соломенском районе Киева обломки российского дрона попали в многоэтажку.

Также мы информировали, что вчера утром в Киеве раздавались мощные взрывы — столицу атаковали дроны.

Виталий Кличко Киев взрыв ПВО дроны атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации