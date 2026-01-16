Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Pixabay

В пятницу утром, 16 января, в Киеве раздавались взрывы. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Взрывы в Киеве 16 января — что известно

Сегодня утром, 16 января, в 8:12 объявили воздушную тревогу. Российские беспилотники залетали в столицу.

Впоследствии в городе были слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", — написал Кличко.

Воздушная тревога длилась недолго — около семи минут. Уже в 8:19 был объявлен отбой.

Напомним, что 15 января утром в Соломенском районе Киева обломки российского дрона попали в многоэтажку.

Также мы информировали, что вчера утром в Киеве раздавались мощные взрывы — столицу атаковали дроны.