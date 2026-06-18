В ночь на 18 июня 2026 года в Киеве раздались взрывы

Пожар после взрывов. Иллюстративное фото: кадр из видео

Вибухи прогриміли в Києві зараз, уночі в четвер, 18 червня. У столиці України триває повітряна тривога. Причиною її оголошення стала загроза застосування балістичного озброєння.

Про це з посилання на Повітряні Сили ЗС України передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Києві вночі 17 червня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 01:22. Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістики з півночі. О 01:24 і 01:26 у напрямку Києва зафіксували ракети.

"Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги!" — закликав начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Де оголосили повітряну тривогу вночі 18 червня

Карта повітряних тривог станом на 01:31 18 червня

Станом на 01:31 повітряна тривога триває в більшості регіонів України. Червоні на карті тривог усі області, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської.

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