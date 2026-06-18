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Главная Киев В Киеве прогремели взрывы: столица под ударом баллистики

В Киеве прогремели взрывы: столица под ударом баллистики

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 01:31
В ночь на 18 июня 2026 года в Киеве раздались взрывы
Пожар после взрывов. Иллюстративное фото: кадр из видео

Вибухи прогриміли в Києві зараз, уночі в четвер, 18 червня. У столиці України триває повітряна тривога. Причиною її оголошення стала загроза застосування балістичного озброєння. 

Про це з посилання на Повітряні Сили ЗС України передає Новини.LIVE.

Ракетний удар по Києву вночі 17 червня 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Києві вночі 17 червня 

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 01:22. Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістики з півночі. О 01:24 і 01:26 у напрямку Києва зафіксували ракети. 

"Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги!" — закликав начальник Київської МВА Тимур Ткаченко. 

Уночі 17 червня 2026 року Київ опинився під ударом балістики
Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Де оголосили повітряну тривогу вночі 18 червня 

Повітряна тривога вночі 18 червня 2026 року
Карта повітряних тривог станом на 01:31 18 червня

Станом на 01:31 повітряна тривога триває в більшості регіонів України. Червоні на карті тривог усі області, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської. 

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на сторінку Національного заповідника "‎Києво-Печерська лавра" у Facebook повідомляв, що в мережі оприлюднили відео з моментом влучання БпЛА по Києво-Печерській лаврі. Святиня зазнала атаки в ніч проти 15 червня. Безпілотник поцілив біля Стефанівського приділу, безпосередньо поруч зі східною вівтарною частиною. 

Також Новини.LIVE писав, що вночі 15 червня кіностудію Довженка в Києві атакували дві ракети. Обстріл знищив сто тисяч костюмів. У приміщеннях вибило сотні вікон.

обстрелы война в Украине баллистические ракеты
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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