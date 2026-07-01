В Киеве взрывы, в центре горит отель: ночью может быть комбинированный удар

Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь с 1 на 2 июля Россия массированно атакует Киев с помощью дронов. В городе слышны взрывы, уже зафиксирован пожар, но ночью может последовать и комбинированный удар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА и мониторинговые Telegram-каналы.

Что известно об атаке РФ на Киев

Первые взрывы в Киеве были слышны после 21:00, поскольку враг атакует столицу дронами. В городе работали силы ПВО, и в настоящее время атака продолжается. При этом уже известны первые последствия обстрела.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram, что в Деснянском и Шевченковском районах зафиксировано падение обломков дронов. В частности:

в Деснянском районе обломки упали возле частного дома, пожара не произошло;

в Шевченковском районе обломки упали на территорию нежилого здания. Позже Кличко уточнил, что горит крыша трехэтажного нежилого здания.

В то же время начальник КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что атака дронов может быть несколькими волнами. Кроме того, по его словам, в Шевченковском районе в результате атаки возник пожар в отеле. Позже Кличко также подтвердил это и сообщил, что горит отель в центре города.

Посты Кличко и Ткаченко. Фото: скриншот

Что известно об угрозе массированного обстрела

По данным мониторинговых каналов, россияне уже подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. В общей сложности, ориентировочно, к пусковым рубежам летят около 10-12 самолетов.

Кроме того, россияне запускают на территорию Украины большое количество "Шахедов", и, по предварительным данным, запуски могут продолжаться до самого утра.

Также, по данным мониторинговых каналов, враг подготовил для ударов по Украине баллистические ракеты, а именно 36 "Искандеров" и до 12 "Цирконов".

Основной целью сегодняшней атаки могут стать Киев и Киевская область, а также ряд других регионов. Поступала также информация, что враг может наносить удары по энергетическим объектам.

Что нужно знать об угрозе атаки со стороны РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 июля предупредил, что Россия может готовить сегодня ночью массированный обстрел. В связи с этим он призвал граждан внимательно реагировать на тревоги и пользоваться укрытиями.

Также мы писали, что сеть АЗК WOG временно закрыла в Киеве и еще семи регионах свои АЗС. Причиной является угроза ночного обстрела.