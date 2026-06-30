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Главная Киев Свет будут отключать четырем подгруппам: графики для Киевщины на завтра

Свет будут отключать четырем подгруппам: графики для Киевщины на завтра

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 23:54
Графики отключений электроэнергии в Киевской области на вторник 1 июля
Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключения электроэнергии будут действовать завтра, 1 июля, в Киевской области. Ограничения коснутся четырех подгрупп. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха.

Об этом сообщает YASNO, передает Новини.LIVE.

Графики отключения света в Киевской области на 1 июля

Электроснабжение будет отключаться для четырех подгрупп:

  • 3.1 — 17:00–21:00;
  • 3.2 — 17:00–21:00;
  • 5.1 — 20:30–22:00;
  • 5.2 — 20:30–22:00.

Остальные подгруппы будут обеспечены освещением в течение суток.

Графіки відключень світла в Київській області 1 липня
Отключение света в Киевской области 1 июля. Фото: YASNO

В Укрэнерго отмечали, что также с 17:00 до 22:00 будут вводиться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В настоящее время в энергосистеме наблюдается сложная ситуация.

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Украинцев призывают экономно расходовать электроэнергию. В частности, стоит следовать простым советам:

  • в пиковые часы (16:00–22:00) избегайте использования приборов, которым требуется большое количество электроэнергии;
  • полностью выключайте технику, а не оставляйте в режиме ожидания — зарядные устройства, телевизоры и компьютеры все равно потребляют ток;
  • запускайте стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке;
  • выключайте свет в пустых комнатах и используйте энергосберегающие (LED) лампы.

Как писали Новини.LIVE, 30 июня в Киеве вводились экстренные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Графики временно не действовали.

А в Чернобыльской зоне отчуждения на севере Киевской области происходят масштабные экосистемные пожары, в результате чего ухудшилось качество атмосферного воздуха. Ликвидация пожаров проходит в крайне сложных условиях из-за жары и сильных порывов ветра.

Киевская область отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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