Атака РФ на Київ 2 липня: адреси штабів з надання допомоги

Рятувальники допомагають людям, що постраждали внаслідок атаки РФ на Київ 2 липня 2026 року. Фото: Костянтин Ліберов

У Києві після нічної атаки РФ працюють оперативні штаби допомоги постраждалим. Їх відкрили у чотирьох районах столиці. Начальник КМВА Тимур Ткаченко оприлюднив адреси штабів, графік їхньої роботи та контакти для звернень.

Про це інформує Новини.LIVE у четвер, 2 липня.

Адреси штабів допомоги постраждалим від атаки РФ на Київ

У Києві триває ліквідація наслідків масованої російської атаки. Для мешканців, які постраждали внаслідок обстрілів, розгорнули оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу та консультації.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, під час нічної атаки російські війська застосували різні види озброєння, а основна частина ударів припала на житловий сектор столиці. Станом на момент публікації новини підтверджено загибель 17 людей, ще кількох киян вважають зниклими безвісти. На місцях продовжуються аварійно-рятувальні роботи, до яких залучені всі необхідні служби та волонтери.

Адреси штабів, графік їхньої роботи та контакти для звернень у Києві:

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Дарницький район

Адреса №1: вул. Ялинкова, 23;

Адреса №2: вул. Новодарницька, 27-а;

Графік роботи: до 19:00;

Телефон для довідок: 068 147 32 06.

Голосіївський район

Адреса: просп. Голосіївський, 27;

Графік роботи: до 19:00;

Телефони для довідок: 095 494 69 31; 095 494 69 67.

Шевченківський район

Адреса: вул. Олександра Довженка, 14 (заклад дошкільної освіти №112);

Графік роботи: до 19:00;

Телефони для довідок: 050 678 97 42 (Валентина); 050 380 02 45 (Дмитро).

Печерський район

Адреса: вул. Іоанна Павла ІІ, 14/21 (Академічний ліцей №47);

Графік роботи: до 20:00;

Телефони для довідок: 067 500 27 12 (Олександр); 066 833 38 78 (Тетяна).

Крім того, актуальну інформацію про роботу штабів, а також про інші види підтримки для постраждалих можна отримати в чат-боті єОпора.

Новини.LIVE інформували, що у Дарницькому районі Києва триває пошуково-рятувальна операція після прямого влучання ракети в житловий будинок. За даними ДСНС, щонайменше шість людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Новини.LIVE також писали, що у Києві 3 липня оголосили День жалоби за жертвами наймасованішої російської атаки на столицю. У місті приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи.