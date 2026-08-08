Взрывы в Киеве 8 августа — что известно

Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве только что, в ночь на 8 августа, прогремели взрывы. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 8 августа

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до окончания тревоги", — говорилось в сообщении КГВА в Telegram в 03:02.

Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски баллистических ракет по Киеву. Уже в 03:03 в городе раздалась серия очень мощных взрывов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Читайте также:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате вражеских ударов в Броварском районе повреждены дома и погибли люди.

Также мы писали, что в Киеве после Второй мировой войны было построено около 1000 бомбоубежищ и мини-бункеров, однако около половины из них до сих пор находятся в непригодном состоянии или не используются.