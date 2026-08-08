Вибухи у Києві 8 серпня - що відомо

У Києві пролунали гучні вибухи: Росія вдарила балістикою
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 серпня. Ворог атакував столицю балістичними ракетами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 8 серпня
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 03:02.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики на Київ. Вже о 03:03 у місті пролунала серія дуже потужних вибухів.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок ворожих ударів у Броварському районі пошкоджені будинки та загинули люди.
Також ми писали, що у Києві після Другої світової війни було побудовано близько 1000 бомбосховищ та мінібункерів, однак близько половина з них досі у непридатному стані або не використовується.