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Головна Київ У Києві пролунали гучні вибухи: Росія вдарила балістикою

У Києві пролунали гучні вибухи: Росія вдарила балістикою

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 03:10
Вибухи у Києві 8 серпня - що відомо
Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 серпня. Ворог атакував столицю балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 8 серпня

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 03:02.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики на Київ. Вже о 03:03 у місті пролунала серія дуже потужних вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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Київ під ударом балістики 8 серпня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок ворожих ударів у Броварському районі пошкоджені будинки та загинули люди.

Також ми писали, що у Києві після Другої світової війни було побудовано близько 1000 бомбосховищ та мінібункерів, однак близько половина з них досі у непридатному стані або не використовується.

Київ обстріли "Дорослі дівчата"
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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