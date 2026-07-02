В Киеве раздались мощные взрывы

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В Киеве только что, в ночь на 2 июля, прогремели взрывы. Россияне атакуют столицу с помощью дронов и нанесли удары баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 2 июля

По данным собственного корреспондента, примерно в 01:51 в Киеве были слышны взрывы. В тот момент враг пытался атаковать столицу дронами.

Однако ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия, и начиная с 01:53 в направлении Киева были зафиксированы пуски баллистических ракет, после чего фиксации продолжались.

На фоне баллистической атаки в столице Украины примерно в 01:54 начали раздаваться очень громкие взрывы в несколько серий (то есть взрывы, пауза, затем снова взрывы).

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что столица подвергается ударам дронов и баллистических ракет, поэтому призвал людей оставаться в укрытиях.

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