В Киеве раздались мощные взрывы: город подвергся баллистическому обстрелу

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Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Взрывы в Киеве прогремели буквально сейчас, поздно вечером 19 августа и в ночь на 20 августа. Россияне наносят ракетные удары по столице.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 20 августа

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги», — говорилось в сообщении в 23:52.

Параллельно Воздушные силы ВСУ также подтвердили информацию об угрозе баллистических ракет с севера, после чего зафиксировали пуски ракет. Уже в 23:54 в городе раздалась громкая серия взрывов, через несколько минут — еще одна.

Еще через несколько минут военные вновь зафиксировали запуски, и взрывы были слышны примерно в 00:01.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил информацию о баллистической атаке.

«Взрывы в столице. Киев подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!», — написал он.

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