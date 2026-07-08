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Главная Киев В Киеве раздались взрывы: столица под ударом баллистики

В Киеве раздались взрывы: столица под ударом баллистики

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Дата публикации 8 июля 2026 00:36
Ночью 8 июля 2026 года в Киеве прогремели взрывы
Дым после взрывов. Фото иллюстративное: AP

Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі в середу, 8 липня. У столиці триває повітряна тривога. Її оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння. 

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що місто опинилося під ударом балістики, передає Новини.LIVE.

Уночі 7 липня 2026 року РФ атакувала Київ балістикою
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Києві вночі 8 липня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 00:32. О 00:34 Повітряні Сили ЗС України повідомили загрозу балістики з півночі. 

Атака балістики на Київ уночі 8 липня 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

"Ворог атакує місто балістикою. Будьте в укриттях!" — зазначив о 00:32 очільник МВА Тимур Ткаченко. 

ОНОВЛЕНО О 01:34: Відомо про одного постраждалого.

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ОНОВЛЕНО О 01:40: Кількість постраждалих зросла до двох людей. Одного із травмованих госпіталізували.

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 8 липня

Станом на 00:33 повітряна тривога, крім столиці, триває в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Також червоні на карті повітряних  тривог частини Одещини, Донеччини, Сумщини та Дніпропетровщини.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що в Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи на всіх локаціях, які зазнали пошкоджень унаслідок удару в ніч проти 6 липня. 19 людей загинули. Ще 61 людина зазнала поранень. 

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника писав, що кількість жертв нічної атаки на Київщину 6 червня зросла до дев'ять людей. У лікарні помер один із постраждалих. Під час обстрілу цей чоловік зазнав важких поранень.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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