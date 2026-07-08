Ночью 8 июля 2026 года в Киеве прогремели взрывы

В Киеве раздались взрывы: столица под ударом баллистики
Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі в середу, 8 липня. У столиці триває повітряна тривога. Її оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння.
Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що місто опинилося під ударом балістики, передає Новини.LIVE.
Що відомо про вибухи в Києві вночі 8 липня
Повітряну тривогу у столиці оголосили о 00:32. О 00:34 Повітряні Сили ЗС України повідомили загрозу балістики з півночі.
"Ворог атакує місто балістикою. Будьте в укриттях!" — зазначив о 00:32 очільник МВА Тимур Ткаченко.
ОНОВЛЕНО О 01:34: Відомо про одного постраждалого.
ОНОВЛЕНО О 01:40: Кількість постраждалих зросла до двох людей. Одного із травмованих госпіталізували.
Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 8 липня
Станом на 00:33 повітряна тривога, крім столиці, триває в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Одещини, Донеччини, Сумщини та Дніпропетровщини.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що в Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи на всіх локаціях, які зазнали пошкоджень унаслідок удару в ніч проти 6 липня. 19 людей загинули. Ще 61 людина зазнала поранень.
Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника писав, що кількість жертв нічної атаки на Київщину 6 червня зросла до дев'ять людей. У лікарні помер один із постраждалих. Під час обстрілу цей чоловік зазнав важких поранень.