Ночью 8 июля 2026 года в Киеве прогремели взрывы

Дым после взрывов. Фото иллюстративное: AP

Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі в середу, 8 липня. У столиці триває повітряна тривога. Її оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що місто опинилося під ударом балістики, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Києві вночі 8 липня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 00:32. О 00:34 Повітряні Сили ЗС України повідомили загрозу балістики з півночі.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

"Ворог атакує місто балістикою. Будьте в укриттях!" — зазначив о 00:32 очільник МВА Тимур Ткаченко.

ОНОВЛЕНО О 01:34: Відомо про одного постраждалого.

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ОНОВЛЕНО О 01:40: Кількість постраждалих зросла до двох людей. Одного із травмованих госпіталізували.

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 8 липня

Станом на 00:33 повітряна тривога, крім столиці, триває в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Одещини, Донеччини, Сумщини та Дніпропетровщини.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що в Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи на всіх локаціях, які зазнали пошкоджень унаслідок удару в ніч проти 6 липня. 19 людей загинули. Ще 61 людина зазнала поранень.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника писав, що кількість жертв нічної атаки на Київщину 6 червня зросла до дев'ять людей. У лікарні помер один із постраждалих. Під час обстрілу цей чоловік зазнав важких поранень.