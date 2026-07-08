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Головна Київ У Києві пролунали вибухи: столиця під ударом балістики

У Києві пролунали вибухи: столиця під ударом балістики

Ua
Дата публікації: 8 липня 2026 00:36
Уночі 8 липня 2026 року в Києві прогриміли вибухи
Термінова новина

Вибухи пролунали в Києві зараз, уночі в середу, 8 липня. У столиці триває повітряна тривога. Її оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння. 

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що місто опинилося під ударом балістики, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи в Києві вночі 8 липня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 00:32. О 00:34 Повітряні Сили ЗС України повідомили загрозу балістики з півночі. 

"Ворог атакує місто балістикою. Будьте в укриттях!" — зазначив о 00:32 очільник МВА Тимур Ткаченко. 

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 8 липня

Станом на 00:33 повітряна тривога, крім столиці, триває в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Також червоні на карті повітряних  тривог частини Одещини, Донеччини, Сумщини та Дніпропетровщини.

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Автор:
Марія Чекарьова
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