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Главная Киев В Киеве раздались взрывы: в Дарницком районе упали обломки ракеты

В Киеве раздались взрывы: в Дарницком районе упали обломки ракеты

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 21:29
Обстрел Киева 25 июня — россияне атакуют город ракетами
Последствия обстрелов Киева. Архивное фото: ГСЧС

Вечером 25 июня в Киеве раздались взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар по столице. В Дарницком районе города упали обломки вражеского вооружения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.

Взрывы в Киеве 25 июня

Ткаченко рассказал, что россияне выпустили по Киеву баллистические ракеты. Противовоздушная оборона отработала по вражеским целям.

"Сейчас поступает информация о падении обломков. Предварительно, в Дарницком районе на открытой местности. Вероятно, мест падения будет больше. Информация о пострадавших пока не поступала", — сказал глава КГВА.

Вибухи в Києві 25 червня
Скриншот поста Тимура Ткаченко

В то же время Кличко сообщил, что падение обломков в Дарницком районе произошло на открытой территории. На место уже направляются экстренные службы.

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Кроме того, в Дарницком районе также произошло возгорание складского помещения.

Обстріли Києва 25 червня
Скриншот поста Виталия Кличко

Как писали Новини.LIVE, в центре Киева дети украшают выбитые окна после атаки РФ 24 мая. После установки окон арт-полотна будут сохранены и выставлены в холле отеля.

А 23 июня спасатели завершили работы в Киево-Печерской лавре. Она пострадала в результате обстрелов 15 июня. На месте работали более 100 сотрудников ГСЧС.

Киев обстрелы ракеты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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