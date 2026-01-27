Видео
В Киеве разоблачили чиновников, которые растратили 1 млн

В Киеве разоблачили чиновников, которые растратили 1 млн

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 16:49
В Киеве разоблачили должностных лиц Киевзеленстроя, которые растратили один млн гривен
Разоблачение должностных лиц, растративших бюджетные средства Киева. Фото: Прокуратура Украины

В Киеве разоблачили должностных лиц Киевзеленстроя, которые растратили бюджетные средства во время реконструкции парка "Наталка" на Оболони. Речь идет о более чем одном миллионе гривен.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 27 января.

У Києві викрили посадовців Київзеленбуду
Разоблачение должностных лиц, которые растратили бюджетные средства во время реконструкции парка "Наталка": Прокуратура Украины

В Киеве разоблачили должностных лиц Киевзеленстроя — что известно

Итак, прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении двум должностным лицам КО "Киевзеленстрой" и директору частного предприятия.

Их подозревают в завладении бюджетными деньгами во время реконструкции парка отдыха в урочище "Наталка".

Установлено, что в декабре 2024 года заместитель начальника управления и начальник отдела КО "Киевзеленстрой" вместе с директором частного предприятия разработали совместный план растраты бюджетных средств.

Предприниматель вносил в акты выполненных работ ложные сведения, указывая работы, которые фактически не выполнили. Чиновники КО "Киевзеленстрой" принимали эти документы, согласовывали их и в конце концов оплачивали невыполненные строительные работы.

По данным экспертизы, таким образом коммунальное объединение оплатило невыполненные работы на более 1 млн гривен, чем нанесен ущерб бюджету на эту сумму.

По информации прокуратуры, сейчас начальник управления КО "Киевзеленстрой" находится под стражей, к директору частного предприятия избрана судом мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, начальнику отдела — личное обязательство.

Напомним, что 23 января в Департаменте финансов КГГА прошли обыски.

Недавно мы информировали, что чиновников Львова подозревают в злоупотреблениях на ремонте детского лагеря "Старт" в Карпатах.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
