В Киеве шесть человек пропали без вести: как спасатели ищут людей под завалами

Спасатели расчищают завалы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

В Дарницком районе Киева с ночи продолжается непрерывная поисково-спасательная операция. Чрезвычайники разбирают завалы и ищут людей, оказавшихся в ловушке.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Павел Петров в комментарии для Новини.LIVE.

Последствия удара по Киеву 2 июля

"На данный момент известно об одном погибшем, семи пострадавших, 17 человек удалось спасти, из которых 7 были непосредственно деблокированы. К счастью, нам удалось в первые минуты услышать людей и достать их из-под завалов", — отметил Петров.

Разбор завалов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом после обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE

Повреждения в результате обстрелов. Фото: Новини.LIVE

По его словам, в дом в Дарницком районе попала ракета. На данный момент по меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести. Эту цифру спасатели установили после тщательного опроса местных жителей. Представитель ГСЧС подчеркнул, что поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не будут полностью разобраны все конструкции.

Известно, что к операции привлечены два кинологических расчета, а сами спасатели работают в чрезвычайно сложных условиях. Они находятся на каждом этаже и продолжают поиски и разбор завалов, несмотря на высокую температуру.

В целом ситуация в городе остается критической. На данный момент в Киеве уже известно о 13 погибших. Жертвы есть в каждом районе, где произошло попадание. По меньшей мере 34 человека пострадали, однако, по разным данным, эта цифра постоянно увеличивается.

Павел Петр рассказал, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в столице мобилизованы колоссальные силы: на местах работают более 500 спасателей и 90 единиц различной техники. Кроме того, для тушения пожара задействовали авиацию ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE, 3 июля в Киеве объявили День траура по погибшим. Мэр столицы Виталий Кличко назвал эту атаку самой массированной за время войны.

После удара по Киеву Андрей Сибига заявил, что партнеры должны срочно усилить ПВО Украины. Он подчеркнул, что Россия является государством-агрессором и не имеет никакого права наносить удары по украинским городам и гражданскому населению.