Киев без воды и тепла 24 января после обстрела РФ

Батарея отопления. Фото: КГГА

В ночь на 24 января российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов. Сейчас часть столицы имеет проблемы с водой и теплом.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

Читайте также:

Киев в очередной раз частично без тепла и воды 24 января

"На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением", — проинформировал Кличко.

Напомним, что в течение этой ночи россияне совершили несколько волн атак на Киев. Сначала были дроны, потом удары баллистикой и беспилотниками, а потом еще раз баллистикой. В столице было слышно много взрывов. На момент публикации этой новости атака дронов продолжается.

Известно, что в Киеве в результате обстрела РФ повреждены здания, медучреждение, возникли пожары, а также есть жертвы.