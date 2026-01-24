Видео
В Киеве снова перебои с водой и теплом после ударов РФ

В Киеве снова перебои с водой и теплом после ударов РФ


Дата публикации 24 января 2026 03:48
Киев без воды и тепла 24 января после обстрела РФ
Батарея отопления. Фото: КГГА

В ночь на 24 января российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов. Сейчас часть столицы имеет проблемы с водой и теплом.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением", — проинформировал Кличко.

Напомним, что в течение этой ночи россияне совершили несколько волн атак на Киев. Сначала были дроны, потом удары баллистикой и беспилотниками, а потом еще раз баллистикой. В столице было слышно много взрывов. На момент публикации этой новости атака дронов продолжается.

Известно, что в Киеве в результате обстрела РФ повреждены здания, медучреждение, возникли пожары, а также есть жертвы.

Киев обстрелы водоснабжение вода отопление война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
