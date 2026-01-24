Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві знову перебої з водою і теплом після ударів РФ

У Києві знову перебої з водою і теплом після ударів РФ

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 03:48
Київ без води і тепла 24 січня після обстрілу РФ
Батарея опалення. Фото: КМДА

В ніч на 24 січня російські окупанти масовано атакували Київ дронами та ракетами різних типів. Наразі частина столиці має проблеми з водою і теплом.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Реклама
Читайте також:

Київ вкотре частково без тепла і води 24 січня

"На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням", — поінформував Кличко.

Нагадаємо, що протягом цієї ночі росіяни здійснили кілька хвиль атак на Київ. Спочатку були дрони, потім удари балістикою і безпілотниками, а потім ще раз балістикою. В столиці було чути багато вибухів. На момент публікацію цієї новини атака дронів триває.

Наразі відомо, що у Києві внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будівлі, медзаклад, виникли пожежі, а також є жертви.

Київ обстріли водопостачання вода опалення війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації