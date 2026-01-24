Київ без води і тепла 24 січня після обстрілу РФ

Батарея опалення. Фото: КМДА

В ніч на 24 січня російські окупанти масовано атакували Київ дронами та ракетами різних типів. Наразі частина столиці має проблеми з водою і теплом.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Реклама

Читайте також:

Київ вкотре частково без тепла і води 24 січня

"На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням", — поінформував Кличко.

Нагадаємо, що протягом цієї ночі росіяни здійснили кілька хвиль атак на Київ. Спочатку були дрони, потім удари балістикою і безпілотниками, а потім ще раз балістикою. В столиці було чути багато вибухів. На момент публікацію цієї новини атака дронів триває.

Наразі відомо, що у Києві внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будівлі, медзаклад, виникли пожежі, а також є жертви.