В Киеве снова подорожали два популярных вида топлива

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в субботу, 14 марта, снова подорожали два вида популярного топлива. Речь идет о дизеле и автогазе. В то же время средняя цена на А-95+ не изменилась.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Киеве.

Стоимость топлива в Киеве и области 14 марта

Дизельное топливо подорожало до 74,98 грн, а автогаз — до 42 грн. Вчера средняя стоимость ДТ в Киеве была 74,51 грн, а газа — 41,56 грн.

Средние цены на топливо:

А-95+ — 73,06 грн;

А-95 — 69,25 грн;

А-92 — 67,73 грн;

ДТ — 74,98 грн;

Автогаз — 42 грн.

В то же время стоимость может отличаться на АЗС. Так, ОККО предлагает водителям следующие цены:

А-95+ — 73,98 грн;

А-95 — 70,98 грн;

ДТ — 77,98 грн;

Автогаз — 44,99 грн.

А на WOG цены следующие:

А-95+ — 73,98 грн;

А-95 — 70,98 грн;

ДТ — 77,98 грн;

Автогаз — 44,97 грн.

Стоимость топлива в Киеве 14 марта. Фото: AutoRia

Отметим, финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил о возможном росте стоимости на топливо до 100 гривен. По его словам, такая вероятность есть, если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся.

В то же время попытка максимально сэкономить топливо иногда приводит к серьезным техническим проблемам автомобиля.

А глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что пока нет объективной экономической основы для роста цен на топливо.