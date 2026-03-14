В Киеве снова подорожали два популярных вида топлива
В Киеве в субботу, 14 марта, снова подорожали два вида популярного топлива. Речь идет о дизеле и автогазе. В то же время средняя цена на А-95+ не изменилась.
Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Киеве.
Стоимость топлива в Киеве и области 14 марта
Дизельное топливо подорожало до 74,98 грн, а автогаз — до 42 грн. Вчера средняя стоимость ДТ в Киеве была 74,51 грн, а газа — 41,56 грн.
Средние цены на топливо:
- А-95+ — 73,06 грн;
- А-95 — 69,25 грн;
- А-92 — 67,73 грн;
- ДТ — 74,98 грн;
- Автогаз — 42 грн.
В то же время стоимость может отличаться на АЗС. Так, ОККО предлагает водителям следующие цены:
- А-95+ — 73,98 грн;
- А-95 — 70,98 грн;
- ДТ — 77,98 грн;
- Автогаз — 44,99 грн.
А на WOG цены следующие:
- А-95+ — 73,98 грн;
- А-95 — 70,98 грн;
- ДТ — 77,98 грн;
- Автогаз — 44,97 грн.
Отметим, финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил о возможном росте стоимости на топливо до 100 гривен. По его словам, такая вероятность есть, если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся.
А глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что пока нет объективной экономической основы для роста цен на топливо.
Читайте Новини.LIVE!