У Києві знову подоржчали два популярні види пального

АЗС у Києві.

У Києві у суботі, 14 березня, знову подорожчали два види популярного пального. Йдеться про дизель та автогаз. Водночас середня ціна на А-95+ не змінилася.

Вартість пального в Києві та області 14 березня

Дизельне пальне подорожчало до 74,98 грн, а автогаз — до 42 грн. Вчора середня вартість ДП у Києві була 74,51 грн, а газу — 41,56 грн.

Середні ціни на пальне:

А-95+ — 73,06 грн;

А-95 — 69,25 грн;

А-92 — 67,73 грн;

ДП — 74,98 грн;

Автогаз — 42 грн.

Водночас вартість може відрізнятися на АЗС. Так, ОККО пропонує водіям такі ціни:

А-95+ — 73,98 грн;

А-95 — 70,98 грн;

ДП — 77,98 грн;

Автогаз — 44,99 грн.

А на WOG ціни такі:

А-95+ — 73,98 грн;

А-95 — 70,98 грн;

ДП — 77,98 грн;

Автогаз — 44,97 грн.

Зазначимо, фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив про можливе зростання вартості на пальне до 100 гривень. За його словами, така ймовірність є, якщо бойові дії на Близькому Сході продовжаться.

Водночас спроба максимально зекономити пальне іноді призводить до серйозних технічних проблем автомобіля.

А очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, для наразі немає обʼєктивного економічного підґрунтя для зростання цін на пальне.