Головна / Київ

У Києві знову подоржчали два популярні види пального

Дата публікації: 14 березня 2026 18:46
У Києві знову подоржчали два популярні види пального
АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві у суботі, 14 березня, знову подорожчали два види популярного пального. Йдеться про дизель та автогаз. Водночас середня ціна на А-95+ не змінилася.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Києві.

Вартість пального в Києві та області 14 березня

Дизельне пальне подорожчало до 74,98 грн, а автогаз — до 42 грн. Вчора середня вартість ДП у Києві була 74,51 грн, а газу — 41,56 грн. 

Середні ціни на пальне:

  • А-95+ — 73,06 грн;
  • А-95 — 69,25 грн;
  • А-92 — 67,73 грн;
  • ДП — 74,98 грн;
  • Автогаз — 42 грн.

Водночас вартість може відрізнятися на АЗС. Так, ОККО пропонує водіям такі ціни:

  • А-95+ — 73,98 грн;
  • А-95 — 70,98 грн;
  • ДП — 77,98 грн;
  • Автогаз — 44,99 грн.

А на WOG ціни такі:

  • А-95+ — 73,98 грн;
  • А-95 — 70,98 грн;
  • ДП — 77,98 грн;
  • Автогаз — 44,97 грн.
Ціни на пальне у Києві 14 березня
Вартість пального в Києві 14 березня. Фото: AutoRia

Зазначимо, фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив про можливе зростання вартості на пальне до 100 гривень. За його словами, така ймовірність є, якщо бойові дії на Близькому Сході продовжаться.

Водночас спроба максимально зекономити пальне іноді призводить до серйозних технічних проблем автомобіля.

А очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, для наразі немає обʼєктивного економічного підґрунтя для зростання цін на пальне.

ціни на паливо Київ бензин паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
