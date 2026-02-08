Взрывы в Киеве 8 февраля — в Воздушных силах предупредили об угрозе

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Киеве прогремели вечером, 8 февраля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Взрывы в Киеве 8 февраля

"Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях!" — подчеркнул городской голова Виталий Кличко.

Пост Кличко. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска. Впоследствии стало известно о целях в направлении Киевской области.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог 8 февраля 21:05. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером, 8 февраля, взрывы уже раздавались в Киеве. Российские оккупанты атаковали баллистическими ракетами.

Кроме того, сегодня враг сбросил авиабомбы на Краматорск Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина.