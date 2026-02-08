Взрывы в Киеве 8 февраля — в Воздушных силах предупредили об угрозе

В Киеве снова раздаются сильные взрывы
Взрывы в Киеве прогремели вечером, 8 февраля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Взрывы в Киеве 8 февраля
"Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях!" — подчеркнул городской голова Виталий Кличко.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска. Впоследствии стало известно о целях в направлении Киевской области.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, вечером, 8 февраля, взрывы уже раздавались в Киеве. Российские оккупанты атаковали баллистическими ракетами.
Кроме того, сегодня враг сбросил авиабомбы на Краматорск Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина.
